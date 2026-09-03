Реконструкция паромной переправы Ванино – Холмск обойдется почти в 3,4 млрд рублей

ФГУП «Росморпорт» проведет реконструкцию береговой инфраструктуры морского порта Ванино. Средства направят на обновление сооружений, обеспечивающих работу паромной линии Ванино – Холмск. На эти цели предприятие выделило 3,4 миллиарда рублей из собственных ресурсов, сообщает портал RosTender.info.

Процедура выбора строительной компании продлится до 10 сентября 2026 года. Победитель выполнит комплекс строительно-монтажных работ. На реализацию проекта подрядчику отведут 19 месяцев с момента заключения договора.

Модернизация объектов повысит надежность транспортного сообщения между материком и островом Сахалин. Обновление инфраструктуры обеспечит бесперебойную работу паромной переправы, которая связывает Хабаровский край и Сахалинскую область.

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