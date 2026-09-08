Челябинск направит почти 540 млн рублей на внедрение умных технологий для управления трафиком

В Челябинской агломерации создадут интеллектуальную транспортную систему для автоматизации управления потоками машин. Городские власти инвестируют в проект 541,3 миллиона рублей из городского бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на установку оборудования и настройку программного обеспечения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября 2026 года. Победитель завершит все работы до 20 ноября 2028 года.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на перекрёстках, корректировать работу светофоров и оперативно реагировать на изменения интенсивности движения. Это повысит пропускную способность дорог, снизит количество заторов и сделает поездки по городу более предсказуемыми и безопасными.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.