На Борзинской солнечной электростанции в Забайкалье внедрена система дистанционного управления

08 сент. 2026, 13:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора Забайкальское РДУ совместно с компанией «Юнигрин Энерджи» ввели в эксплуатацию систему дистанционного управления коммутационными аппаратами и режимами работы Борзинской солнечной электростанции.

Борзинская СЭС установленной мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию в декабре 2024 года. Станция оснащена цифровой автоматизированной системой управления технологическим процессом, позволяющей реализовать дистанционное управление из регионального диспетчерского центра Системного оператора, что является обязательным условием эффективной интеграции ВИЭ-генерации в энергосистему.

Дистанционное управление коммутационным оборудованием и мощностью электростанций повышает эффективность работы энергообъектов и энергосистемы в целом, а также качество управления электроэнергетическим режимом объектов электроэнергетики и существенно сокращает время производства переключений, в том числе при ликвидации технологических нарушений.

«Борзинская СЭС, оснащённая трекерной системой слежения за солнцем, уже доказала свою высокую эффективность. Теперь, благодаря системе дистанционного управления, мы можем гибко управлять работой станции в реальном времени. Для Забайкальской энергосистемы, отличающейся сложными климатическими условиями и специфическими графиками нагрузок, такая цифровая связка «генерация-диспетчеризация» критически важна. Она позволяет нам уверенно наращивать долю возобновляемой энергетики, сохраняя при этом высокий уровень надёжности энергоснабжения», – прокомментировал директор Забайкальского РДУ Иван Воронов.

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