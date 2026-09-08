На Борзинской солнечной электростанции в Забайкалье внедрена система дистанционного управления

Филиал Системного оператора Забайкальское РДУ совместно с компанией «Юнигрин Энерджи» ввели в эксплуатацию систему дистанционного управления коммутационными аппаратами и режимами работы Борзинской солнечной электростанции.

Борзинская СЭС установленной мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию в декабре 2024 года. Станция оснащена цифровой автоматизированной системой управления технологическим процессом, позволяющей реализовать дистанционное управление из регионального диспетчерского центра Системного оператора, что является обязательным условием эффективной интеграции ВИЭ-генерации в энергосистему.

Дистанционное управление коммутационным оборудованием и мощностью электростанций повышает эффективность работы энергообъектов и энергосистемы в целом, а также качество управления электроэнергетическим режимом объектов электроэнергетики и существенно сокращает время производства переключений, в том числе при ликвидации технологических нарушений.