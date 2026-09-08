С видом на Москву-реку: в Подмосковье появится новая гостиница

Главгосэкспертиза России по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий выдала положительное заключение на проект строительства пятизвездочной гостиницы в Красногорске Московской области.

Площадь здания составит более 124 тысяч кв. м. Оно будет состоять из 42-этажной высотной части и стилобатной части переменной этажности, с двумя подземными этажами. Высота здания будет превышать 100 м.

Гостиничный комплекс рассчитан на 2410 человек. Его высотная часть запроектирована в виде многоэтажной башни, которая повторяет форму 12-гранной призмы со стороной около 14 метров. При этом высотная часть здания располагается на стилобате, который в плане повторяет очертания участка и представляет собой вытянутый с севера на юг треугольник.

«Гостиничный комплекс относится к категории «пять звезд» по уровню комфорта средств размещения и с количеством номеров 1202 штук. Стилобат по проекту - это многофункциональный комплекс. На первом этаже запланирована развитая входная группа, позволяющая рассредоточить потоки посетителей. К ней примыкают зоны регистрации гостей, багажные, два предприятия питания и два торговых павильона. Кроме того, на первом этаже расположены помещения служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания. Второй этаж отведен под фитнес-центр с бассейном, термальной и процедурной зонами, обеденные залы с шведским столом для посетителей гостиничного комплекса, примыкающие к ним группы технологических помещений кухни. На третьем этаже запроектированы помещения для переговоров и проведения мероприятий с выходами в фойе с выделенными зонами кофе-брейков, а также административными помещениями служб эксплуатации здания. На четвертом этаже стилобата будут расположены лаунж-бар и лобби-бар с зонами открытых кухонь, а также столовая-раздаточная для персонала гостиницы, помещения служб эксплуатации здания, технические помещения», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Оксана Пономарева.

Высотная часть здания предусмотрена для размещения гостиничных номеров. В ней же будут два технических этажа.

Также в здании запланировано два подземных уровня, на которых разместятся, в том числе, парковки. Вместимость автостоянки будет 350 машиномест.

«Архитектурное решение фасадов выполнено в светлых тонах, при этом с ярко выраженными вертикальными акцентами в виде выступающих из плоскости фасада пилонов на углах высотной части и между окнами в стилобате. Зона входов для посетителей особо выделена радиусным витражом», – добавила главный эксперт проекта.

Интерьеры помещений высотной части здания формируются вокруг центрального ядра. При этом гости смогут любоваться широкой панорамой с видами на излучину Москвы-реки.

Застройщик – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

Генеральный проектировщик – АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА - ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»