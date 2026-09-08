Транспортно-логистический центр «Хасан» современного типа планируют создать в Приморье

На Восточном экономическом форуме Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Правительство Приморского края и ООО «Рейл Лоджистик» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта создания нового транспортно-логистического центра «Хасан» в Приморском крае. ТЛЦ планируется организовать по принципу «сухого порта» с функциями распределительного хаба. Объем инвестиций в проект составит 3,2 млрд рублей. В рамках реализации проекта планируется создать 60 рабочих мест.

Соглашение подписали заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев, заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко и генеральный директор ООО «Рейл Лоджистик» Виктор Булычев.

Проект предусматривает создание международного транспортно-логистического центра, ориентированного на обработку, консолидацию и распределение грузов с использованием железнодорожного транспорта. Проектная мощность ТЛЦ «Хасан» составит до 10 млн тонн грузов в год. Центр будет рассчитан на обработку до 868 контейнеров в сутки, а также прием и отправление до семи пар поездов в сутки в каждом направлении.

Кирилл Каменев, заместитель генерального директора КРДВ:

«Приморский край занимает ключевое положение в транспортной системе Дальнего Востока и внешнеторговых маршрутах России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Создание ТЛЦ “Хасан” мощностью до 10 млн тонн грузов в год и пропускной способностью до 868 контейнеров в сутки позволит увеличить мощности по обработке грузов и контейнеров, сформировать дополнительную логистическую инфраструктуру и повысить эффективность перевозок. Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей, будет создано 60 новых рабочих мест. КРДВ обеспечит сопровождение инвестора на всех этапах».

Виктор Булычев, Генеральный директор ООО «Рейл Лоджистик»:

«Проект ТЛЦ “Хасан” с 2025 года прорабатывается нашей компанией совместно с научно-исследовательскими организациями железнодорожного транспорта. Мы ориентируемся на создание современного логистического комплекса, способного эффективно обрабатывать и распределять растущие объемы грузов. При разработке проекта учитываем перспективы развития железнодорожных перевозок, в том числе контейнерного движения, и требования к высокой пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры. Сотрудничество с КРДВ и Правительством Приморского края позволит комплексно проработать вопросы, необходимые для перехода к реализации проекта».

Николай Стецко, заместитель председателя Правительства Приморского края:

«Приятно, когда компания, успешно работающая на приморском рынке, видит перспективу в расширении своего сотрудничества, мы поддерживаем инициативу инвестора. Крайне важно, что создающаяся на наших глазах государственная инфраструктура — мост и автомобильный пункт пропуска в КНДР, сразу же обрастают инвестиционными проектами. Это позволит реализовать потенциал международного сотрудничества и создать новые рабочие места для местных жителей»

В настоящее время проект находится на предпроектной стадии. Ведется подбор земельного участка для размещения транспортно-логистического центра.