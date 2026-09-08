В Петербурге открылся инжиниринговый центр ТМХ, специализирующийся на комплексных интеллектуальных системах для городского рельсового транспорта

В Санкт‑Петербурге состоялась официальная презентация Инжинирингового центра компании «ТМХ ТМ» (входит в состав «ТМХ Интеллектуальные системы»). Это первая в России площадка, объединившая компетенции в области разработки перспективных технологий и комплексных интеллектуальных систем для рельсового городского транспорта.



В церемонии открытия приняли участие вице‑губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, директор петербургского ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин, генеральный директор ТМХ Кирилл Липа, генеральный директор компании «ТМХ‑Интеллектуальные системы» Андрей Романчиков, генеральный директор компании «ТМХ‑Городской транспорт» Дарья Марку, заместитель генерального директора ТМХ Артем Леденев, генеральный директор завода «Метровагонмаш» Андрей Степнов, генеральный директор Октябрьского электровагоноремонтного завода Валентин Ядрицев, генеральный директор компании «ТМХ ТМ» Павел Святненко, генеральный директор «ПК Транспортные Системы» Андрей Юхненко.



В центре сконцентрированы инженерные компетенции и разработки в сфере высокоавтоматизированных и беспилотных систем для городского рельсового транспорта. На площадке работают специалисты по программному обеспечению, схемотехнике, конструкторским разработкам, испытаниям и внедрению современных систем автоматизации. В создание центра инвестировано порядка 50 млн рублей.



Ключевым приоритетом работы инжинирингового центра является обеспечение высоких стандартов надёжности техники и безопасности движения. Центр оснащён специализированными стендами для моделирования и тестирования работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, систем управления движением поездов, оборудования метрополитена и трамвайной автоматики.



Сосредоточение на одной площадке всех необходимых инструментов проектирования и испытательной базы позволит значительно ускорить процесс создания новых решений: ожидается, что время на решение технических вопросов сократится в среднем на 40 %, а период согласования документов — на 10-15%. Кроме того, единый центр компетенций поможет оптимизировать затраты на опытно‑конструкторские работы, тестирование и внедрение технологий в эксплуатируемую технику.



Особое внимание в работе центра будет уделяться развитию цифровых технологий, автоматизации процессов управления движением, системам микропроцессорной централизации и перспективным решениям в области беспилотного и автоматизированного управления рельсовым транспортом.



Выступая на церемонии открытия нового инжинирингового центра, К. Поляков заявил:

«В Петербурге появилась новая площадка для разработки и испытаний технологий, которые могут применяться в наземном и подземном рельсовом транспорте.



Инжиниринговый центр компании "ТМХ ТМ" будет заниматься интеллектуальными системами управления и технологиями безопасности. Здесь создана инфраструктура для полного цикла работ — от проектирования до испытаний. Среди направлений — в том числе бортовая аппаратура, трамвайная автоматика, системы диспетчерского управления и автоматические станционные двери. Ряд разработок уже включён в реестр Минпромторга России и сертифицирован по требованиям ГОСТ.



Удобный общественный транспорт входит в число ключевых приоритетов развития Петербурга. Мы расширяем маршрутную сеть, обновляем подвижной состав и инфраструктуру городского транспорта. Трансмашхолдинг — наш партнёр в обновлении вагонного парка Петербургского метрополитена. Сегодня на линиях городской подземки уже курсируют 400 вагонов "Балтиец" производства ТМХ, ещё 550 вагонов предусмотрены следующими поставками.



Открытие центра укрепит технологическую базу Петербурга. Важно, что новые решения будут разрабатывать и испытывать непосредственно в городе. Это даст возможность быстрее оценивать их применение в городском транспорте и внедрять наиболее востребованные технологии».