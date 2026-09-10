Россия и Вьетнам подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев принял участие в российско-вьетнамских переговорах в Кремле, прошедших под председательством Президента России Владимира Путина и Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама.

По итогам переговоров Россия и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере.

Так, было завизировано Рамочное соглашение по вопросу сотрудничества в рамках реализации проекта по созданию стратегического нефтяного резерва, Соглашение о сотрудничестве в области инвестиций и Соглашение о разделе продукции по Блокам континентального шельфа Вьетнама. Вьетнамская сторона также вручила российской Свидетельство регистрации инвестиции по Блокам континентального шельфа.

«Энергетика – одно из ключевых направлений российско-вьетнамского партнерства. Базовым элементом является деятельность совместных предприятий «Зарубежнефть» и «Петровьетнам». Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – сказал Сергей Цивилев.

«Сегодня мы не только сохраняем накопленный потенциал взаимодействия, но и формируем новые направления совместной работы. Россия обладает необходимыми компетенциями и технологиями, а Вьетнам заинтересован в развитии энергетической инфраструктуры и укреплении энергетической безопасности. Уверен, что достигнутые договоренности дадут новый импульс практическому взаимодействию наших стран», – заключил Глава российского Минэнерго.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, взаимодействие в энергетике между Россией и Вьетнамом продвигается по целому ряду направлений. Так, хороший задел есть и в нефтегазовой отрасли, и в гидроэнергетике, и в атомной промышленности.

«Продвигается взаимодействие в энергетике. Совместное предприятие «Вьетсовпетро» за 45 лет освоения нефтегазовых месторождений Вьетнама добыло свыше 250 000 000 тонн нефти. В свою очередь корпорация PetroVietnam с 2008 года осуществляет проекты у нас, в России, в Ненецком автономном округе, уже добыв в сложных условиях Крайнего Севера более 40 000 000 тонн нефти», – отметил Президент.

В числе других перспективных направлений Владимир Путин назвал реализацию «Газпромом» проектов на вьетнамском шельфе, совместное формирование во Вьетнаме стратегических резервов топлива, развитие транзитных поставок энергоресурсов и модернизацию гидроэнергетических объектов.

Отдельно Президент России остановился на реализации проекта строительства во Вьетнаме атомной электростанции российского дизайна и создании центра ядерной науки и технологий. По его словам, эти проекты могут стать флагманскими направлениями двустороннего сотрудничества, способствовать экономическому росту и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Энергетическое сотрудничество России и Вьетнама вносит значимый вклад в развитие экономических связей двух стран, расширение инвестиционного взаимодействия и промышленной кооперации, а также создает новые возможности для реализации совместных проектов.