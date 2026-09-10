«Росатом» и Petrovietnam заключили соглашение о создании центра аддитивных технологий во Вьетнаме

Топливный дивизион «Росатома» и национальная нефтегазовая корпорация Petrovietnam подписали соглашение о разработке проекта по созданию Центра аддитивного производства в Социалистической Республике Вьетнам.

Торжественная церемония обмена папками состоялась 9 сентября 2026 года в присутствии Президента России Владимира Путина и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, находящегося с официальным государственным визитом в России. Участниками церемонии стали заместитель генерального директора по международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и председатель совета директоров Petrovietnam Ле Нгок Шон.

Соглашение определяет перечень и сроки поставок оборудования, необходимого для открытия полнофункционального центра 3D-печати во Вьетнаме. В частности, предусмотрена поставка 3D-принтеров производства Топливного дивизиона «Росатома», печатающих металлические изделия по технологиям селективного лазерного сплавления и прямого лазерного выращивания, а также дополнительного российского оборудования для термообработки, токарных работ, лабораторного анализа и др.

«Центр аддитивных технологий для Petrovietnam - это не просто внедрение 3D-печати, а стратегический инструмент для решения прикладных задач топливно-энергетического комплекса. Центр позволит оперативно изготавливать сложные детали для бурового и насосного оборудования, сократить время простоя производства за счет быстрого прототипирования, а также внедрить современные аддитивные технологии для восстановления и ремонта оборудования и крупногабаритных изделий», – отметил Petrovietnam Фан Ту Зианг.

Помимо этого соглашение закрепляет условия организации во Вьетнаме производства металлических порошков, включая техническое обучение и обмен информацией, а также совместную разработку стандартов качества, процедур квалификации и сертификации продукции.

«В перспективе мы готовы обсуждать локализацию производства 3D-принтеров во Вьетнаме. Такая работа уже проделана с партнерами в Беларуси в 2025 году, где от поставки 3D-принтеров мы перешли к их совместной сборке и поставке сторонним заказчикам», – отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатом» Илья Кавелашвили.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях – от ядерных и космических технологий до медицины.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В Топливного дивизиона созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия активно участвуют в этой работе.