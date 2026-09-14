Кнопки и переключатели MASTER в моноблочном корпусе — управляйте оборудованием без ограничений!

Компактные кнопки и переключатели MASTER в неразборном литом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP65 обеспечивают повышенную эксплуатационную долговечность.

Широкий ассортимент устройств управления серии MASTER позволяет использовать их для решения любых задач в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления. Кнопки и переключатели отличаются простотой установки и высокой функциональностью.

Преимущества кнопок и переключателей MASTER в моноблочном корпусе: