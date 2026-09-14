Кнопки и переключатели MASTER в моноблочном корпусе — управляйте оборудованием без ограничений!

14 сент. 2026, 13:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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Компактные кнопки и переключатели MASTER в неразборном литом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP65 обеспечивают повышенную эксплуатационную долговечность.

Широкий ассортимент устройств управления серии MASTER позволяет использовать их для решения любых задач в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления. Кнопки и переключатели отличаются простотой установки и высокой функциональностью.

Преимущества кнопок и переключателей MASTER в моноблочном корпусе:

  • Степень защиты IP65.
  • Эстетика и долговечность: кольцо из анодированного алюминия устойчиво к царапинам и коррозии.
  • Большой выбор модификаций для любых задач: от распределительных щитов до сложных панелей автоматики.
  • Компактность и удобный монтаж — фиксация при помощи одной контргайки.
  • Электрическая износостойкость: 1 000 000 циклов.
  • Гарантия 5 лет.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.