Кнопки и переключатели MASTER в моноблочном корпусе — управляйте оборудованием без ограничений!
14 сент. 2026, 13:00
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Компактные кнопки и переключатели MASTER в неразборном литом корпусе со степенью защиты от пыли и влаги IP65 обеспечивают повышенную эксплуатационную долговечность.
Широкий ассортимент устройств управления серии MASTER позволяет использовать их для решения любых задач в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления. Кнопки и переключатели отличаются простотой установки и высокой функциональностью.
Преимущества кнопок и переключателей MASTER в моноблочном корпусе:
- Степень защиты IP65.
- Эстетика и долговечность: кольцо из анодированного алюминия устойчиво к царапинам и коррозии.
- Большой выбор модификаций для любых задач: от распределительных щитов до сложных панелей автоматики.
- Компактность и удобный монтаж — фиксация при помощи одной контргайки.
- Электрическая износостойкость: 1 000 000 циклов.
- Гарантия 5 лет.