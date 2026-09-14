На ИННОПРОМ обсудили возможности сотрудничества с Индией в сфере редкоземельных металлов

В рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Индия" прошла сессия "Критически важные минералы и материалы: новые возможности промышленной кооперации". В обсуждении принимал участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

На территории России находится порядка 22 млн тонн редкоземельных металлов. Последовательно формируется полноценная отрасль редких и редкоземельных металлов, в которую входит не только добыча сырья, но и глубокая переработка и выпуск продукции высоких переделов. Эта работа ведётся в том числе в рамках национального проекта "Новые материалы и химия". В 2025 году доля импорта редких и редкоземельных металлов снизилась на 6%.

Параллельно реализуются новые проекты по литию, бериллию, вольфраму и ниобию. Редкоземельные металлы добываются на Ловозерском ГОКе, и из них получают индивидуальные оксиды и производят постоянные редкоземельные магниты. Одним из центров глубокой переработки также должен стать Ангаро-Енисейский кластер.

"Россия и Индия обладают взаимодополняющими преимуществами: у нас есть значительная ресурсная база и компетенции в добыче и переработке, у Индии — крупный растущий промышленный рынок и собственные технологические возможности. Мы видим потенциал для совместного освоения месторождений, инвестиций в переработку, разработки технологий и создания производств продукции высоких переделов. Такая кооперация должна укреплять технологический суверенитет обеих стран" — отметил Михаил Юрин.

По словам замглавы Минпромторга России, к перспективным направлениям также можно отнести долгосрочные контракты и офтейк-соглашения, обеспечивающие гарантированный спрос на продукцию новых производств. Россия заинтересована в развитии с Индией долгосрочной промышленной кооперации как сырья, так и готового изделия.