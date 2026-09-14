Нацпроектстрой завершил строительство северного вестибюля и пешеходного моста‑конкорса на железнодорожном вокзале в Саратове

14 сент. 2026, 17:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Нацпроектстрой
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Специалисты ОСК 1520 (входит в Нацпроектстрой) построили северный вестибюль и пешеходный мост-конкорс на железнодорожном вокзале в Саратове. Сегодня новую пассажирскую инфраструктуру осмотрели Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и глава РЖД Олег Белозёров. 

Новый вестибюль площадью 644 м² расположен со стороны автовокзала, до открытия павильона попасть к поездам можно было только от привокзальной площади. На объекте обустроены пункт досмотра и крытый пешеходный мост-конкорс со сходами на платформы №2 и №3. Для удобства пассажиров смонтированы шесть эскалаторов и три лифта.

Работы – часть масштабной реконструкции главной железнодорожной гавани Саратова, которую ведут специалисты компаний Нацпроектстроя. Сейчас в здании вокзала завершили работы по армированию стен и колонн. Для обслуживания пассажиров в период стройки возвели временный павильон.

Проект реконструкции вокзала Саратова разработали специалисты «Челябжелдорпроекта» (филиал АО «Росжелдопроект», входит в Нацпроектстрой). Площадь объекта составит 11 тысяч м², новая пассажирская инфраструктура будет соответствовать современным стандартам, поездки станут удобнее для всех пассажиров, включая маломобильных граждан.
 

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