Полностью беспилотную «Ласточку» планируют запустить на МЦК в 2027 году

РЖД готовятся в 2027 году запустить полностью беспилотный электропоезд «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

По его словам, технология практически готова к внедрению. Сейчас на МЦК уже используется «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации, а следующим этапом станет переход к четвертому уровню автономности.



Первую «Ласточку» с третьим уровнем автоматизации РЖД запустили на МЦК в августе 2025 года. Такой режим предусматривает присутствие машиниста в кабине: он контролирует движение и при необходимости может взять управление на себя.



При четвертом уровне автоматизации постоянное присутствие человека в кабине уже не потребуется. Контроль за движением поезда будет осуществляться дистанционно. Сейчас РЖД завершают необходимые работы для перехода на этот уровень.