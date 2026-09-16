Ростелеком ищет подрядчика для видеонаблюдения за экзаменами и выборами в Петербурге почти за 35 млн рублей

ПАО «Ростелеком» объявило торги на выбор компании для организации прямых трансляций с избирательных участков во время единого дня голосования и из пунктов проведения экзаменов. Начальная максимальная цена контракта составляет 34,8 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Отбор партнёра для технического сопровождения процессов завершится до 22 сентября 2026 года. Победитель установит оборудование и настроит каналы связи, чтобы обеспечить прозрачность процедур и оперативный доступ к видеопотоку из аудиторий и на участках.

Инвестиции направлены на создание надёжной системы контроля за ходом важных общественных событий. Такой подход гарантирует соблюдение стандартов проведения экзаменов и голосований и позволяет в режиме реального времени отслеживать корректность всех этапов. Выбранная компания возьмёт на себя техническое обслуживание систем, чтобы исключить сбои в трансляции данных в ответственные периоды.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.