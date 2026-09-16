XI чемпионат профессионального мастерства ОСК стартует на следующей неделе в Санкт-Петербурге

С 21 по 26 сентября в Санкт-Петербурге состоится XI открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы ОСК. Организатором мероприятия выступит предприятие ОСК Балтийский завод.

В соревнованиях примут участие конкурсанты и эксперты, представляющие 23 предприятия ОСК со всей страны. К состязаниям также присоединятся команды профильных учебных заведений – Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), Петровского колледжа, Колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий (КСИПТ) и Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

Площадками чемпионата станут СПбГМТУ, КСИПТ и Петровский колледж. Формат мероприятия обеспечивает взаимодействие производственного блока и образовательной среды и способствует синхронизации требований реального производства с содержанием образовательных программ.

Соревнования пройдут по 11 ключевым компетенциям, значимым для судостроительной отрасли:

сварочные технологии;

сборка корпусов металлических судов;

инженерный дизайн CAD;

инженер-технолог в машиностроении;

управление жизненным циклом;

рекрутинг;

бережливое производство;

судовой электромонтаж;

изготовление прототипов (аддитивное производство);

инженер по расчету прочности;

развитие производственных систем.

По итогам чемпионата победители и призеры получат право представлять Объединенную судостроительную корпорацию на национальных и международных профессиональных соревнованиях. Лучшие студенты смогут начать профессиональную деятельность на предприятиях ОСК и участвовать в реализации значимых отраслевых проектов.

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства – ключевое мероприятие в рамках реализации стратегии кадрового развития ОСК, направленной на повышение профессионального уровня и мотивации сотрудников, популяризацию лучших производственных практик и развитие инновационного и кадрового потенциала российской судостроительной отрасли. Чемпионат проводится с 2016 года. Первое мероприятие также состоялось в Санкт-Петербурге.