«Алроса» довела мощность Светлинской ГЭС до проектной – 370 МВт, введя IV гидроагрегат

10 часов назад
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Источник:
peretok.ru

«Алроса» вводит в эксплуатацию четвёртый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 млрд рублей», – говорится в сообщении.

В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.

Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям.

«ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты «Алросы» и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди её потребителей – предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры», – уточняется в сообщении.

Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией «Силовые машины». Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошёл испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока – апреля 2027 года, подчеркнули в компании.

«Алроса» обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счёт возобновляемых источников, следует из отчёта компании. 

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