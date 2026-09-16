«Россети Урал» представили свой опыт реализации проекта «Энергокружки» на педагогическом форуме в Перми

В Перми в рамках регионального этапа Всероссийского форума «Педагоги России» состоялась презентация опыта реализации профориентационного проекта Группы «Россети» «Энергокружки» в Прикамье. Специалист пермского филиала «Россети Урал» Алена Шипицына и преподаватель Агротехнического филиала ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» Ирина Будаева рассказали о целях и задачах этой программы.

В Пермском крае энергокружки созданы в школах № 1 и «ЭнергоПолис» (г. Пермь), в Верещагинской средней школе № 121, школе «НьюТон» (г. Чайковский). В них занимаются около 100 ребят.

В регионах присутствия компании «Россети Урал» в 2025-2026 учебном году работали 18 энергокружков, в этом году – уже 20. Обучаться в них будут около 400 школьников. Часть выпускников проекта уже поступили на профильные специальности по направлению «Электроэнергетика» в ссузы и вузы и через несколько лет пополнят команду сотрудников компании.

Проект Группы «Россети» «Энергокружки» помогает школьникам старших классов глубже изучить физику и познакомиться с профессиями в энергетической отрасли. Его главная цель – подготовить ребят к поступлению в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения по целевым направлениям с перспективой трудоустройства в компанию. Программа сочетает углубленное изучение физики с практическими занятиями и профориентационными мероприятиями. Она разработана с учетом возрастных особенностей школьников сотрудниками одного из ведущих энергетических вузов России – Национального исследовательского университета «МЭИ». В рамках занятий проводятся лабораторные работы, выездные практикумы, мастер-классы, встречи со специалистами компании, экскурсии на энергообъекты.

Всего в 2026–2027 учебном году на базе общеобразовательных школ в 64 регионах России будут работать более 180 энергокружков, участниками которых станут 3,3 тысячи учащихся 8-11 классов.

Отметим, что региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России» стал площадкой для обмена опытом между учителями, воспитателями и руководителями образовательных организаций Пермского края. Всего было организовано более 10 тематических блоков.

