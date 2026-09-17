Делегация Республики Чад и Электрощит Самара обсудили перспективы сотрудничества в энергетике

В преддверии форума «Россия — Африка», который пройдет в октябре этого года в Москве, на площадке Электрощит Самара состоялась встреча с делегацией Республики Чад. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области модернизации энергетической инфраструктуры африканского государства.

Делегацию возглавил Джасрангар Нгарьом — генеральный директор компании Groupe Rapide Fourniture EBER, ключевого подрядчика по развитию инфраструктуры промышленного центра Мунду. Визит состоялся при содействии компании Eco Baltica UAB, которая выступает консультантом по развитию проектов на африканском направлении для российских компаний. На встрече также присутствовали её представители во главе с коммерческим директором Павлом Рудасем.

Чад — страна с одним из самых низких уровней электрификации в мире: доступ к электроэнергии имеет около 12% населения. Республика реализует программу модернизации энергетической инфраструктуры, что открывает возможности для сотрудничества с производителями электротехнического оборудования. К 2030 году республика ставит цель повысить уровень электрификации до 60–90%. Это требует масштабного развития генерации, распределительных сетей и систем накопления энергии.

Электрощит Самара готов предложить комплексные решения для энергообъектов страны. Предприятие работает по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК) и имеет опыт реализации проектов в соответствии с требованиями зарубежных заказчиков — от нормативной базы до климатических условий. Продукция компании работает на объектах энергосистем Кубы и Бангладеш, в том числе на первой атомной станции страны «Руппур». Для АЭС«Эль-Дабаа» в Египте предприятие поставляет комплектные распределительные устройства и низковольтное оборудование.

Коммерческий директор Электрощит Самара Иван Мишакин:

«Одна из наших ключевых компетенций — комплексный подход к реализации проектов. Он особенно востребован там, где предстоит масштабное развитие энергетической инфраструктуры, — и Чад как раз решает такие задачи. Мы сопровождаем проект на всех этапах: от разработки проектной документации и производства до монтажа, пусконаладки и сервисного сопровождения. Собственная производственная база ключевых комплектующих позволяет контролировать качество и сокращать сроки. Отдельное направление, которое мы видим перспективным в рамках сотрудничества, — солнечная генерация».

Генеральный директор Groupe Rapide Fourniture EBER Джасрангар Нгарьом:

«Чад — страна с большим потенциалом для развития энергетики. Для нас важно найти партнёра, который обеспечит высокое качество продукции. Сегодня мы увидели, что Электрощит Самара — крупная компания, которая обладает опытом и компетенциями для реализации сложных международных проектов».

Для гостей провели презентацию компании и Акрон Холдинга, экскурсию по шоуруму с образцами продукции, корпоративному музею имени Ю.В. Егорова и производственной площадке. Делегация ознакомилась с полным циклом выпуска оборудования — от металлообработки до сборки распределительных устройств и производства модульных зданий.

Стороны договорились продолжить диалог по возможным направлениям сотрудничества.

