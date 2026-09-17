Электробус «Синара» прошёл тестовую эксплуатацию в Калининграде

В Калининграде успешно завершилась тестовая эксплуатация электробуса "Синара‑6253", в рамках которой он перевозил пассажиров по маршруту № 15. Электробус прошёл более 6200 км, продемонстрировав высокую надёжность и эффективность в городских условиях. Электротранспорт получил высокую оценку водителей и пассажиров, сообщили в пресс-службе машиностроительного холдинга "Синара-Транспортные машины".

"В Калининграде хорошо знают нашу городскую технику. Уже более полутора лет троллейбусы «Синара» ежедневно выходят на маршруты города и в любую погоду качественно, надёжно и безопасно перевозят тысячи пассажиров. Поэтому проведение тестовой эксплуатации электробуса стало логичным продолжением нашего сотрудничества. Итоги работы подтверждают соответствие машины паспортным характеристикам, её надёжность и потенциал дальнейшего использования в регионе", — подчеркнул генеральный директор компании "Синара‑Городские Машины" Сергей Шунин.

Итоги эксплуатации подтвердили соответствие технических характеристик "Синара-6253" заявленным параметрам. Электробус работал и в односменном, и в двухсменном режимах, подтвердив заявленный запас хода до 200 км. При заряде батареи выше 50 % техника полностью заряжалась менее чем за 2 часа, при снижении заряда ниже 50 % на зарядку требовалось около 4 часов. Средний дневной пробег составил 142,9 км.

"Синара" показала себя как надежное и современное транспортное средство, полностью соответствующее требованиям городской эксплуатации. Могу сказать, что, по нашему мнению, этот электробус может быть рекомендован для эксплуатации на городских маршрутах с суточным пробегом до 200 км", — отметил генеральный директор "Калининград‑ГорТранс" Владимир Фомин.

Водители также высоко оценили работу с этим транспортным средством. Они особо отметили удобство управления, динамику разгона, эффективность торможения, работу системы рекуперации, информативность приборной панели, эргономичность рабочего места, удобство контроля уровня заряда батареи, хороший обзор через наружные зеркала. Пассажиров привлекли такие характеристики, как низкий пол, бесшумная и чёткая работа дверей, комфортный микроклимат и качественное освещение в салоне.