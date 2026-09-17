Ленинградский вокзал в Москве оборудовали лифтами Карачаровского механического завода

На обновленном Ленинградском вокзале работают четыре пассажирских лифта от Карачаровского механического завода. Оборудование установили в рамках реконструкции, которую завершили в 2026 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем комплексную модернизацию объектов транспортной инфраструктуры. Специально для Ленинградского вокзала Карачаровский механический завод изготовил и установил 4 пассажирских лифта грузоподъемностью 1 и 1,6 тысячи килограммов. Оборудование оснащено кабинами со сквозным проходом. Это помогает удобно организовать пассажирские потоки и отвечает всем требованиям эксплуатации самого современного вокзала страны», — добавил Максим Ликсутов.

Обновление Ленинградского вокзала завершилось в мае 2026 года в рамках модернизации Центрального транспортного узла. В ходе реконструкции, проведенной совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы, на объекте расширили пассажирские зоны, обновили пространства обслуживания и создали дополнительные условия для комфорта посетителей.

«Развитие современной транспортной инфраструктуры предполагает формирование доступной и функциональной среды для всех категорий пассажиров. При обновлении Ленинградского вокзала были реализованы решения, направленные на повышение комфорта передвижения внутри здания. Новое лифтовое оборудование поможет сделать использование обновленных пространств более удобным для жителей и гостей города», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кабины лифтов оборудованы поручнями, зеркалами во всю высоту, цифровыми дисплеями, кнопками с подсветкой и шрифтом Брайля. Для отделки использованы цветная нержавеющая сталь и металлопласт — материалы, рассчитанные на интенсивную ежедневную эксплуатацию. Оборудование адаптировано для пассажиров с разными потребностями, включая маломобильные группы населения.

«При реализации проектов для транспортных узлов важно учитывать специфику высоких пассажирских потоков. Для Ленинградского вокзала КМЗ изготовил оборудование с решениями, повышающими удобство использования и обеспечивающими надежную работу на объектах с большой нагрузкой. Предприятие выполнило полный цикл работ — от производства оборудования до его монтажа. В деталях отделки кабин учтена общая визуальная концепция обновленного вокзала», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Карачаровский механический завод реализует проекты по поставке и монтажу лифтового оборудования для общественных, промышленных и инфраструктурных объектов. Продукция предприятия поставляется в более чем 30 регионов России.

