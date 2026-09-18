В Иркутске прошла конференция «Текущие и перспективные практики»: итоги и новые горизонты сотрудничества»

С 1 по 2 сентября в Иркутске состоялся трехдневная конференция «Текущие и перспективные практики», организованная ООО «ТД «УНКОМТЕХ». Мероприятие собрало ключевых партнеров и экспертов отрасли для обсуждения актуальных задач и обмена опытом в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, атомной энергетики и связи.

Первый день семинара начался с делового обеда, где участники смогли познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, что задало открытый и конструктивный тон всему мероприятию. После регистрации гостям был представлен фильм об ООО «ТД «УНКОМТЕХ», его заводах и богатой истории компании.

Официальную часть открыл заместитель директора по маркетингу ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Дмитрий Кин. В своем выступлении он обозначил ключевые цели конференции, а также представил презентацию о накопленном опыте работы компании над проектами в различных отраслях, а также о заводах компании и их возможностях.

Директор санкт-петербургского филиала Невзоров Евгений Александрович представил аналитику кабельного рынка северо-западного региона и осветил знаковые инфраструктурные проекты, в которых принимал участие филиал.

С техническими возможностями производственной площадки на «Иркутсккабеле» гостей познакомил технический директор завода АО «ИРКУТСККАБЕЛЬ» Игорь Викторович Юдаков. Его доклад позволил участникам глубже понять производственный потенциал предприятия и его готовность к реализации сложных высокотехнологичных задач.

Директор департамента ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Андрей Сергеевич Щербаков презентовал реализованные проекты в области судостроения. Завершился день сессией вопросов и обсуждений, после чего участники продолжили общение в неформальной обстановке.

Завершился первый день серией выступлений сотрудников ООО «ТД «УНКОМТЕХ», которые поделились практическим опытом и обсудили текущие рабочие процессы.

Второй день начался с серии докладов, посвящённых кадровым и отраслевым вопросам. Директор учебного центра «Россети» в Орле Евгений Сергеевич Ефимочкин поделился опытом привлечения технических специалистов в промышленные отрасли.

Директор департамента Алексей Владимирович Радченко и заместитель директора департамента по продажам Андрей Николаевич Калгин рассказали об участии ООО «ТД «УНКОМТЕХ» в проектах зелёной энергетики.

Приглашенный эксперт выступил с докладом о перспективах развития атомных энергоблоков малой мощности.

Генеральный директор ООО «Ункомтех Инжиниринг» Сергей Николаевич Протасенко рассказал об инженерном сервисе для заказчиков УНКОМТЕХ, а менеджер по продажам ТОО «ТД «Ункомтех» (Республика Казахстан) Николай Михайлович Пчелинцев — об особенностях поставок кабельной продукции в Центрально-Азиатский регион.

Директор департамента кабелей LAN Артём Андреевич Косилов выступил с докладом «Особенности проектирования кабельных линий связей».

Кульминацией второго дня стала экскурсия на завод «Иркутсккабель»: инженеры компании рассказали и показали производство кабеля непосредственно в цехах завода.

Семинар «Текущие и перспективные практики» стал эффективной площадкой для диалога между производителями, поставщиками и конечными потребителями. Участники отметили высокий уровень организации и практическую ценность полученной информации, а также выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерских связей.