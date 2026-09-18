«РТК-ЭЛЕКТРО» поставила оборудование для реконструкции подстанции «Мельниково» в Байкальске

Компания «РТК-ЭЛЕКТРО» (дивизион «Электротехнические решения» Группы «НЭК») изготовила и отгрузила более 70 метров комплектных токопроводов ТКЛС для реконструкции подстанции 110 кВ «Мельниково» в Байкальске Иркутской области.

Оборудование обеспечит электрические соединения между силовыми трансформаторами, токоограничивающими реакторами и проходными изоляторами – ключевыми элементами подстанции. Токопроводы разработаны специалистами «РТК-ЭЛЕКТРО» с учётом параметров объекта и условий его эксплуатации.

При проектировании были учтены климатические особенности региона, в том числе значительные перепады температур и повышенная влажность. Токопроводы серии ТКЛС рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -60 до +55 °С и имеют высокую степень защиты от воздействия внешней среды.

Подстанция «Мельниково» входит в Байкальский энергоцентр и участвует в электроснабжении Байкальска и прилегающих территорий. Оборудование «РТК-ЭЛЕКТРО» будет задействовано в рамках реконструкции энергообъекта.

«РТК-ЭЛЕКТРО» выпускает токопроводы и шинопроводы для объектов энергетики и промышленности. На сегодняшний день на российских и зарубежных объектах установлено более 100 тыс. метров оборудования производства предприятия. Среди реализованных проектов – поставки для объектов генерации, электросетевого комплекса, нефтехимической и горнодобывающей промышленности.

