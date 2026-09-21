Энергоблок №2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 выведен в плановый средний ремонт с модернизацией

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

21 сентября 2026 г. в 00:30 (мск) энергоблок №2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 отключен от сети по заранее согласованной установленным порядком заявке для выполнения планового среднего ремонта в соответствии с графиком концерна «Росэнергоатом».

Программа ремонта включает в себя несколько сотен работ, в том числе, ремонт реакторной и паротурбинной установок, проверку систем безопасности, перегрузку ядерного топлива, ремонт и испытания транспортно-технологического оборудования, контроль металла оборудования и трубопроводов первого контура и другие работы. Качественное выполнение этих работ обеспечит надежную, эффективную и безопасную эксплуатацию энергоблока в следующий межремонтный период.

«Помимо этого специалисты выполнят модернизацию системы автоматического регулирования и защиты турбины - ключевого программно-технического комплекса, управляющего технологическими режимами работы этого оборудования. Аналогичные работы были выполнены весной текущего года на первом энергоблоке Ленинградской АЭС-2. Сейчас, спустя четыре месяца после завершения модернизации, совершенно четко видно, что система стала еще надёжнее, эффективнее и быстрее, и что защита оборудования от нештатных ситуаций выстроена на высочайшем уровне. К таким же результатам мы должны придти и на блоке №2», - рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

В общей сложности в работах на энергоблоке №2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС будет задействовано более 1,5 тысяч человек, в том числе персонал атомной станции и персонал специализированной ремонтной организации АО «Атомэнергоремонт». Плановый средний ремонт завершится в начале ноября текущего года. После этого блок подключат к сети. Ежесуточно он будет передавать в единую энергосистему страны порядка 28 миллионов кВт*ч электроэнергии.

В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблок №1 ВВЭР-1200.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. В состав управляющей компании дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» входит 10 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью около 29,8 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.