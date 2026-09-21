Северо-Западный обход Великого Новгорода соединит трассы М-10 и Р-56

Минтранс России, правительство Новгородской области и Росавтодор приступят к реализации проекта Северо-Западного обхода Великого Новгорода. Вопрос строительства магистрали обсудили министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор региона Александр Дронов, сообщается на сайте Минтранса России.

Новая дорога должна разгрузить городские улицы от транзитного транспорта и обеспечить подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также к северному промышленному району.

Обход соединит федеральную трассу М-10 «Россия» и региональную дорогу Р-56, сформировав транспортный коридор в направлении Луги. Реализация проекта должна способствовать увеличению грузопотока и дальнейшему развитию прилегающих территорий.

«По итогам обращения Александра Валентиновича главой государства принято решение по этому проекту. Совместно с областью и Росавтодором приступим к его реализации», — сказал Андрей Никитин.

Необходимость строительства обхода связана с ростом нагрузки на улично-дорожную сеть областного центра. По прогнозу региональных властей, численность населения Великого Новгорода и прилегающих территорий в перспективе может достигнуть 500 тыс. человек.

Одновременно продолжается расширение до четырёх полос участка трассы М-10 «Россия» на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга. Завершить работы планируется в 2027 году.

В областном центре также открыт новый участок Большой Московской дороги, соединивший улицу Державина с Деревяницким мостом. Ввод объекта позволил снизить нагрузку на городскую дорожную сеть.

В 2026 году объём государственной поддержки на приведение региональных дорог Новгородской области в нормативное состояние составляет 2,2 млрд рублей. В настоящее время нормативным требованиям соответствует около 70% региональных трасс.