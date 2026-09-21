В Мурманске потратят почти 1 млрд рублей на ремонт бассейна на улице Челюскинцев

В Мурманске капитально отремонтируют плавательный бассейн на улице Челюскинцев, 2. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки от строительных компаний принимают до 2 октября 2026 года. Победитель конкурса выполнит комплексное обновление инженерных систем, укрепит конструкции и модернизирует внутренние помещения. Все строительно-монтажные работы завершат до 30 ноября 2027 года.

Проект создаст современные условия для тренировок профессиональных спортсменов и комфортного отдыха горожан. Обновлённое здание будет соответствовать актуальным стандартам безопасности и качества.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.