Выход Светлинской ГЭС на проектную мощность создает новые возможности для развития промышленности Якутии

Системный оператор обеспечил безопасное и надежное включение в энергосистему Якутии нового крупного объекта генерации – четвертого гидроагрегата Светлинской гидроэлектростанции (филиал АК «АЛРОСА») мощностью 104 МВт.

Торжественный пуск прошел с участием заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Главы Якутии Айсена Николаева и Председателя Правления АК АЛРОСА Павла Маринычева.

Светлинская ГЭС является второй ступенью каскада ГЭС на реке Вилюй и третьей крупнейшей электростанцией в Якутии. Значимость реализации этого сложного инженерного проекта высоко оценили на федеральном и региональном уровнях.

«Выполняя поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы добиваемся того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, создавались новые инвестиционные проекты, а для этого требуются дополнительные объёмы электроэнергии. Запуск финального гидроагрегата повысит надёжность электроснабжения западных районов Якутии и крупнейших промышленных предприятий региона», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Запуск четвертого гидроагрегата – это, действительно, очень значимое событие не только для АЛРОСА и Западной Якутии, но и для всей нашей республики. Существующая в Якутии энергетическая инфраструктура во многом создавалась еще под потребности экономики 1970–80-х годов. Поэтому сегодня мы фактически формируем новый энергетический каркас республики», – подчеркнул Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«С вводом четвёртого гидрогенератора станция вышла на проектную мощность, что позволяет более рационально использовать гидроресурсы в паводковый период, повышает надежность эксплуатации гидротехнических сооружений ГЭС. Для энергосистемы Западной Якутии освоение новых мощностей означает повышение энергетической безопасности региона и открывает новые возможности для развития промышленности», – оценил значимость нового объекта для энергосистемы главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока Алексей Воронов.

Специалисты ОДУ Востока и Якутского РДУ обеспечили комплекс мероприятий по надежной интеграции новых генерирующих мощностей в Единую энергосистему России. Непосредственно в процессе церемонии торжественного пуска старший диспетчер оперативно-диспетчерской Службы ОДУ Востока Дмитрий Коренев выдал разрешение на синхронизацию четвертого гидроагрегата Светлинской ГЭС с Объединённой энергосистемой Востока и выдачу мощности в электрическую сеть.

Руководство Светлинской ГЭС высоко оценило вклад специалистов Системного оператора в реализацию проекта: в адрес генерального директора ОДУ Востока Александра Бойко направлено благодарственное письмо. В нем отмечены высокий профессионализм и ответственное отношение персонала, обеспечивших успешное проведение испытаний в период подготовки и надежный пуск четвёртого гидроагрегата.