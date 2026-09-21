«Россети Юг» приняли на обслуживание свыше 610 энергообъектов в восьми районах Кубани и Адыгеи

Филиал «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» за восемь месяцев 2026 года принял в эксплуатацию 611 распределительных и высоковольтных энергообъектов в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, а также пригороде Майкопа, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея.

В рамках консолидации энергообъектов специалисты Адыгейских электрических сетей приняли на обслуживание трансформаторные подстанции, распределительные пункты и комплектные распределительные устройства наружной установки суммарным объемом 163 единицы.

Также в состав активов компании включены воздушные и кабельные линии электропередачи с классами напряжения 35, 10, 6 и 0,4 кВ; совокупная протяжённость сетей составляет около 650 км.

Электросетевое имущество передано в энергокомпанию на основании решения судов, по договорам безвозмездного пользования и безвозмездной передачи от физических и юридических лиц, которые не могли обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию энергооборудования.

«Кубаньэнерго» осуществляет передачу и распределение электроэнергии, а также технологическое присоединение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. С января 2025 года энергокомпания является системообразующей территориальной сетевой организацией, единым центром ответственности за надежное и качественное электроснабжение потребителей двух регионов.