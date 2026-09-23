На развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство набережной в Москве направят почти 14 млрд рублей

В Москве объявили тендер на проектирование и строительство трех крупных объектов. Общая стоимость контракта составляет 14,7 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект включает возведение пешеходного перехода через МЦК «Локомотив». Он свяжет станцию с метро и платформой МЦК в единый узел. Пассажиры смогут пересаживаться между видами транспорта быстрее и комфортнее. Второй блок работ – строительство транспортной развязки на Московском скоростном диаметре в районе улицы Красная Сосна. Новая дорожная сеть разгрузит прилегающие улицы и упростит выезд на магистраль. Третья часть контракта касается благоустройства набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме. Там создадут современное общественное пространство для отдыха горожан.

Заявки от подрядчиков принимают до 30 сентября 2026 года. Все строительные и проектные работы завершат до 29 августа 2029 года. Победитель конкурса также осуществит авторский надзор за реализацией объектов.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.