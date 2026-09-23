Новая подстанция Минеральная обеспечила энергоснабжение крупнейшего инвестиционного проекта Приморья

В операционной зоне филиала Системного оператора Приморское РДУ введена в работу подстанция 220 кВ Минеральная, построенная для электроснабжения энергоустановок АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ) – якорного резидента территории опережающего развития «Находка» в Приморском крае.

Оборудование новой ПС 220 кВ Минеральная поставлено под напряжение и введено в работу с использованием дистанционного управления из диспетчерского центра филиала Системного оператора Приморское РДУ.

Для подключения нового питающего центра к энергосистеме был реализован масштабный проект по развитию электросетевой инфраструктуры: смонтировано почти 90 километров линий электропередачи 220 кВ, которые связали ПС 220 кВ Минеральная с ПС 500 кВ Лозовая и ПС 220 кВ Находка. На подстанции установлены два силовых трансформатора отечественного производства мощностью по 63 МВА каждый.

«Ввод в работу подстанции 220 кВ Минеральная в Приморском крае стал важнейшим этапом реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока. Созданы необходимые условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Находкинского завода минеральных удобрений и его выхода на проектную мощность», – отметил директор Приморского РДУ Андрей Галашев.

«На НЗМУ завершено создание мощного энергетического контура. Главная подстанция, 11 подстанций на территории завода и сопутствующая инфраструктура формируют целостную и надежную систему энергоснабжения, которая полностью покрывает потребности промышленного гиганта. Все это гарантирует устойчивую работу завода даже при пиковых нагрузках и обеспечит достижение плановых производственных показателей», – прокомментировал исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор Гребенюков.

Специалисты филиала Системного оператора Приморское РДУ приняли участие в разработке схемы внешнего электроснабжения нового предприятия, согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации для обеспечения возможности включения в работу подстанции, расчёте уставок устройств релейной защиты и автоматики и обеспечили режимные условия для включения энергообъекта.

Выход НЗМУ на проектную мощность – 1,8 млн тонн метанола в год – запланирован на начало 2027 года. Завод станет одним из крупнейших производств в отрасли и важным драйвером социально-экономического развития Приморского края.