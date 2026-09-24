М. Третьяков, Ассоциация Электрокабель: «Рынок КПП отражает положение дел на рынке меди и в экономике РФ»

Об итогах работы кабельной промышленности России и стран ЕАЭС в первом полугодии 2026 г. на 15-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» рассказал президент Ассоциации Электрокабель Максим Третьяков.

В РФ сейчас функционирует 189 кабельных заводов. Кабельная проводниковая продукция (КПП) - это 70% потребления медной продукции в России. Отечественный рынок КПП имеет маленький импорт и небольшой экспорт, в связи с чем видит отражает реальное положение дел на рынке медьсодержащей продукции. И в принципе, кабель - универсальный товар, который потребляется во всех отраслях и его можно считать универсальным индикатором.

По видению участников рынка КПП, реальная цифра по производству медной катанки в России - около 350 тыс т. и кабельные предприятия сейчас уделяет огромное внимание качеству сырья - катанке.

Набирает обороты тенденция, что алюминий активно забирает долю меди на рынке КПП. Причина - стоимость сырья. Алюминий - порядка 3 тыс долларов за т, медь - 14.

Также в своем выступлении спикер сравнил некоторые показатели текущего состояния кабельной отрасли (1 полугодия 2026 года) и строительства с непростыми периодами в прошлом. Так, сравнение с аналогичными кризисными периодами 2009 и 2015 годов показывает, что кабельная отрасль демонстрирует растущую устойчивость к макроэкономическим шокам. Объем КИ по весу меди показывает тенденцию к смягчению кризисных провалов. Это может свидетельствовать о накопленном опыте антикризисного управления, диверсификации портфеля заказов и адаптации бизнес-моделей к волатильности спроса. Однако важно понимать: текущий кризис имеет иную природу — не обвал спроса, а «удушение» маржинальности. В отличие от 2008–2009 годов, когда падение промышленного производства достигало 16,6% в годовом выражении, и 2014–2015 годов, когда спад был связан с девальвацией и санкциями, в 2026 году промышленность формально стабильна. Однако отрасль сталкивается с двумя ключевыми вызовами: высокой учетной ставкой, и как следствие, с замедлением инвестиционной активности. Текущая ситуация не такая «резкая» и жесткая как предыдущие, но она сильно более растянута во времени.