Набережную реки Читы обновят почти за 780 млн рублей

В Чите стартовал поиск исполнителя для первого этапа реконструкции городской набережной. На эти цели из бюджета Забайкальского края выделили 778,9 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил аукцион на выполнение работ. Прием заявок от строительных компаний продлится до 12 октября 2026 года. Победитель укрепит береговую линию, обустроит прогулочные дорожки, установит освещение и малые архитектурные формы. Все работы завершат и сдадут объект не позднее 15 августа 2027 года.

Проект превратит прибрежную территорию в комфортное пространство для прогулок и активного отдыха. Укрепление берега сделает прогулочную зону безопасной, а продуманное зонирование – удобной как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.