В Москве дан старт работе 15-й конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления»
В Москве начала свою работу традиционная ежегодная, 15-я по счету, Общероссийская конференциия «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Пленарная часть мероприятия проходит в столичном отеле «Азимут Москва Олимпик». На сегодня запланированы 3 сессии, в рамках которых участники услышат доклады на различные темы: от текущей ситуации в экономике, на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России до положения дел на отдельных предприятиях и в потребляющих отраслях.
Свои выступления представят руководители и топ-менеджеры ведущих компаний рынка тяжелой группы цветных металлов, среди которых:
- Петр Варюшин, руководитель направления исследования товарных рынков ГМК Норильский Никель,
- Елена Зырянова, коммерческий директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов,
- Сергей Тушков, генеральный дирекор Мценского завод по обработке цветных металлов,
- Дмитрий Овечкин, генеральный директор предприятия Медный Уральский Катод,
- Денис Вира, генеральный дириктор компании Накал-Н,
- Евгений Бугрышев, коммерческий директор Кольчугинского завода специальных сплавов,
- Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, генеральный директор компании Элкат,
- Михаил Гусев, коммерческий дирекор компании ЗиО-Мет,
- Юрий Райков, генеральный директор Института Цветметобработка,
- Георигий Гончаров, управляющий аналитик MetalResearch,
- Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ",
- Дмитрий Маяков, заместитель руководителя проекта "Цветные металлы" компании Металлсервис,
- Сергей Буниц, акционер компании Галактика,
- Александр Березкин, генеральный директор компании Лист,
- Александр Киричек, генеральный директор компании РосЦветМет и другие.
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Завтра, 25 cентября, состоится экскурсионная поездка на производственные и складские комплексы компаний Новые Технологии Цветной Металлургии (НТЦМ) и Накал-Н.