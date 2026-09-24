В Москве дан старт работе 15-й конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления»

24 сент. 2026, 13:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ИИС Металлоснабжение и сб...
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В Москве начала свою работу традиционная ежегодная, 15-я по счету, Общероссийская конференциия «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Пленарная часть мероприятия проходит в столичном отеле «Азимут Москва Олимпик». На сегодня запланированы 3 сессии, в рамках которых участники услышат доклады на различные темы: от текущей ситуации в экономике, на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России до положения дел на отдельных предприятиях и в потребляющих отраслях.

Свои выступления представят руководители и топ-менеджеры ведущих компаний рынка тяжелой группы цветных металлов, среди которых:

  • Петр Варюшин, руководитель направления исследования товарных рынков ГМК Норильский Никель,
  • Елена Зырянова, коммерческий директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов,
  • Сергей Тушков, генеральный дирекор Мценского завод по обработке цветных металлов,
  • Дмитрий Овечкин, генеральный директор предприятия Медный Уральский Катод,
  • Денис Вира, генеральный дириктор компании Накал-Н,
  • Евгений Бугрышев, коммерческий директор Кольчугинского завода специальных сплавов,
  • Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, генеральный директор компании Элкат,
  • Михаил Гусев, коммерческий дирекор компании ЗиО-Мет,
  • Юрий Райков, генеральный директор Института Цветметобработка,
  • Георигий Гончаров, управляющий аналитик MetalResearch,
  • Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ",
  • Дмитрий Маяков, заместитель руководителя проекта "Цветные металлы" компании Металлсервис,
  • Сергей Буниц, акционер компании Галактика,
  • Александр Березкин, генеральный директор компании Лист,
  • Александр Киричек, генеральный директор компании РосЦветМет и другие.

Журналисты ИИС «Металлоснабжение и сбыт» будут в оперативном режиме публиковать инфосводки в формате новостей на сайте metalinfo.ru

Завтра, 25 cентября, состоится экскурсионная поездка на производственные и складские комплексы компаний Новые Технологии Цветной Металлургии (НТЦМ) и Накал-Н.

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