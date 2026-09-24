В Москве дан старт работе 15-й конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления»

В Москве начала свою работу традиционная ежегодная, 15-я по счету, Общероссийская конференциия «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Пленарная часть мероприятия проходит в столичном отеле «Азимут Москва Олимпик». На сегодня запланированы 3 сессии, в рамках которых участники услышат доклады на различные темы: от текущей ситуации в экономике, на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России до положения дел на отдельных предприятиях и в потребляющих отраслях.

Свои выступления представят руководители и топ-менеджеры ведущих компаний рынка тяжелой группы цветных металлов, среди которых:

Петр Варюшин, руководитель направления исследования товарных рынков ГМК Норильский Никель,

Елена Зырянова, коммерческий директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов,

Сергей Тушков, генеральный дирекор Мценского завод по обработке цветных металлов,

Дмитрий Овечкин, генеральный директор предприятия Медный Уральский Катод,

Денис Вира, генеральный дириктор компании Накал-Н,

Евгений Бугрышев, коммерческий директор Кольчугинского завода специальных сплавов,

Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, генеральный директор компании Элкат,

Михаил Гусев, коммерческий дирекор компании ЗиО-Мет,

Юрий Райков, генеральный директор Института Цветметобработка,

Георигий Гончаров, управляющий аналитик MetalResearch,

Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ",

Дмитрий Маяков, заместитель руководителя проекта "Цветные металлы" компании Металлсервис,

Сергей Буниц, акционер компании Галактика,

Александр Березкин, генеральный директор компании Лист,

Александр Киричек, генеральный директор компании РосЦветМет и другие.

Журналисты ИИС «Металлоснабжение и сбыт» будут в оперативном режиме публиковать инфосводки в формате новостей на сайте metalinfo.ru

Завтра, 25 cентября, состоится экскурсионная поездка на производственные и складские комплексы компаний Новые Технологии Цветной Металлургии (НТЦМ) и Накал-Н.