Полномочный представитель Президента РФ в СФО и генеральный директор «Россети Сибирь» обсудили развитие электроэнергетики Сибири

Рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ Анатолия Серышева и генерального директора «Россети Сибирь» Антона Дьячкова состоялась в Новосибирске. Ключевые вопросы — подготовка электрических сетей к зиме и развитие электросетевого комплекса на территории округа.



Антон Дьячков рассказал о завершающих этапах программы технического обслуживания и ремонта в этом сезоне. Индекс готовности электроэнергетических объектов компании к зиме на текущий момент составляет 94: это значит, что выполнены основные мероприятия по ремонту и обследованию оборудования и подтверждены параметры работоспособности оборудования в отопительный период. По некоторым категориям ремонтные работы ведутся с опережением графика: в частности, отремонтировано свыше 33,5 км кабельных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ, а также более 16 000 км воздушных ЛЭП разных классов напряжения.



Энергетики провели масштабные мероприятия, которые помогают содержать оборудование в надлежащем состоянии и подготовиться к холодам. Это ремонты ЛЭП и замена отдельных опор, изоляторов и провода, а также ремонт подстанционного оборудования и расчистка просек в охранной зоне ЛЭП. В целом на выполнение ремонтов планируется направить порядка 5,3 млрд рублей до конца года.

Анатолий Серышев подчеркнул важность своевременного завершения работ, что значимо для стабильной и надёжной работы электросетевого комплекса в климатических условиях Сибири. Необходимо сохранить максимально высокий индекс готовности, чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений при наступлении холодов, отметил Полпред.



Помимо текущих работ, энергетики «Россети Сибирь» в течение осени проводят крупные учения, к участию в которых привлекаются сотни специалистов. За последний месяц они прошли или завершаются в семи регионах Сибирского федерального округа: Омской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также в республиках Хакасия, Тыва и Алтай. В ходе мероприятий отрабатываются алгоритмы действий в экстремальных погодных условиях, включая логистические маршруты и подключение резервных источников электроснабжения. Большое внимание уделяется межведомственному взаимодействию с подразделениями МЧС России, смежными сетевыми компаниями, подрядными организациями и представителями муниципалитетов.



Кроме того, в регионах на территории СФО заключены 79 соглашений о взаимодействии при ликвидации последствий нарушений — со всеми ведомствами, участвовавшими в учениях. Также сформирован аварийный запас оборудования и материалов, на который выделено 725,4 млн рублей.



В круглосуточной готовности находятся 1134 бригады (5435 человек и 2618 единиц техники), а обеспечить социально значимые объекты электроэнергией готовы 562 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 27,5 мегаватт.