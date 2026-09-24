«Россети Урал» обеспечили электроснабжение базовых станций сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Коми-Пермяцкого округа

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» выполнили технологическое присоединение десяти базовых станций сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Коми-Пермяцкого округа.

Для надежной и бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики построили распределительные линии электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Также специалисты установили современные измерительные комплексы для учета потребления электроэнергии. Суммарная выданная мощность составила 70 кВт.

Приемопередающие комплексы установлены в селах Купрос, Аксенова, Они, в поселке Сосновая, в деревнях Кышка, Левичи, Артамонова, Алекова, Пиканова, Ваганова.

Ввод базовых станций выполняется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», который реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на обеспечение качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей малых и отдаленных населенных пунктов.