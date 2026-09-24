Стартовало строительство станции метро «Москворечье»

Началось строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями. Это осложняет его связь с соседними районами. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы. На "Москворечье" будет два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, это будет станция берегового типа: пути расположатся в центре, а пассажирские платформы – по бокам от них.

«"Москворечье" – девятая из десяти станций новой Бирюлевской ветки. На последней – "Бирюлево" – идет подготовка стройплощадки. Линия свяжет БКЛ, МЦК, Троицкую, Замоскворецкую и Павелецкое направление МЖД», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что проходку на этом участке Бирюлевской линии будут вести щиты-гиганты диаметром 10 метров:

первый пойдет уже в 2027 году от «Москворечья» в сторону «Курьяново»;

второй – от «Луганской» в демонтажную камеру на станции «Москворечье».

«Участок от станции "ЗИЛ" до станции "Курьяново" планируется открыть в 2028 году. Второй участок "Курьяново" – "Бирюлево" со станцией "Москворечье" – в 2029-м. Ожидаемый пассажиропоток станции "Москворечье" – 16 тысяч человек в сутки», – пояснил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что с полным вводом Бирюлевской линии более миллиона москвичей из восьми районов столицы получат новые станции метро в шаговой доступности.