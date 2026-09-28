EL-Комитет НОПСМ обсудил контроль качества стройматериалов в Мурманской области

Председатель EL-Комитета Дмитрий Зорин 24–25 сентября 2026 года принял участие в бизнес-миссии Ассоциации НОПСМ в Мурманскую область. В программу вошли встречи с представителями региональных органов власти, институтов развития, промышленных предприятий и строительных организаций.

Участники бизнес-миссии представили материалы, технологии и компетенции компаний — членов Ассоциации, ознакомились с потребностями строительного и промышленного комплексов региона, а также обсудили перспективные проекты и направления сотрудничества в Арктике.

В рамках технического тура делегация посетила промышленные площадки и действующие строительные объекты, изучила проекты развития туристической и социальной инфраструктуры. На стратегической сессии с руководством региона и профильными ведомствами рассматривались вопросы развития промышленности и строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов, а также дальнейшего формирования Мурманска как опорного порта Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути.

Одним из итогов бизнес-миссии стали договорённости о системном сотрудничестве со строительными организациями и предприятиями стройиндустрии Мурманской области. Взаимодействие будет направлено на оценку качества строительной продукции, применяемой на возводимых и реконструируемых объектах.

«Наш опыт и компетенции в очередной раз оказались востребованы, так как ведение добросовестного и ответственного бизнеса в строительной индустрии является ключевым требованием руководства Мурманской области», — отметили в EL-Комитете.

Результаты поездки планируется дополнительно проанализировать для формирования конкретных совместных проектов и инициатив.