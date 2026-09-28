Федор Опадчий: Для надежного развития энергосистемы страны важна сбалансированная структура генерации

Об этом Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий заявил на прошедшей на федеральной территории «Сириус» конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ДНК будущей генерации». Конференция организована Ассоциацией «НП Совет рынка».

Глава Системного оператора представил подходы к формированию архитектуры будущей российской электроэнергетики и подчеркнул важность сбалансированного развития различных технологий генерации, накопления и передачи электроэнергии.

«Будущая структура энергосистемы и комплекс используемых в ней технологий должны обеспечивать решение комплексной задачи по обеспечению растущего спроса на электроэнергию и мощность. Кроме того, энергосистема должна обладать необходимым ресурсом маневренности и обеспечивать требуемые параметры надежности. ВИЭ-генерация уже стала, а накопители постепенно становятся одним из неотъемлемых элементов новой структуры энергосистемы», – заявил Федор Опадчий.

Говоря о перспективах развития ВИЭ и технологий накопления электроэнергии, он отметил, что на текущем этапе технического развития ВИЭ и накопители следует рассматривать как возможную альтернативу традиционным техническим решениям, используемым при развитии ЕЭС, учитывая их объективные преимущества – скорость строительства и масштабируемость.

Конференция Ассоциации «НП Совет рынка» прошла в дискуссионном формате. В мероприятии приняли участие приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители крупнейших энергокомпаний, ведущие отраслевые эксперты.

Участники обсудили ключевые направления развития российской электроэнергетики, механизмы привлечения инвестиций и долгосрочные нейтральные конкурсы как новый принцип отбора инвестиционных проектов, а также актуальные вопросы, связанные с организацией и функционированием рынков электроэнергии.