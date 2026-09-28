Капитальный ремонт развязки на ул. Терешковой в Оренбурге оценили почти в 1 млрд рублей

28 сент. 2026, 15:00
280
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Оренбурге отремонтируют путепроводную развязку на пересечении улиц Терешковой и Шевченко, а также путепровод через железнодорожные пути по улице Терешковой. Работы включают проектно-изыскательские этапы и строительство. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,2 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проектно-изыскательские работы начнут сразу после заключения договора и завершат к 1 ноября 2027 года. Строительно-монтажные работы проведут с 1 ноября 2027 года по 1 ноября 2028 года.

Реконструкция улучшит транспортную инфраструктуру, повысит безопасность и пропускную способность путепроводов. Это важно для городской транспортной системы. Подрядную организацию выберут до 12 октября 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку