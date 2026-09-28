На северо-востоке Москвы реконструируют линию электропередачи

На территории районов Свиблово и Ярославский реконструируют участок кабельной линии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Утвержден проект планировки территории площадью 8,35 гектара для реконструкции участка кабельной линии ПАО «Россети Московский регион» протяженностью четыре километра в районах Свиблово и Ярославский. Это необходимо для прокладки под землей современных высоковольтных кабелей напряжением 110 киловольт. Реализация проекта позволит энергосистеме районов работать, выдерживать растущие нагрузки и обеспечивать электроэнергией как существующие, так и новые объекты инфраструктуры. Реконструкция повысит надежность электроснабжения, а новые мощности обеспечат стабильную подачу электричества как в часы пиковых нагрузок, так и в зимний период», – рассказал Владислав Овчинский.

Свиблово и Ярославский – активно развивающиеся районы на северо-востоке столицы. Модернизация инженерных сетей станет важным этапом в их комплексном развитии, создавая надежную базу для комфортной жизни горожан и реализации новых градостроительных проектов.