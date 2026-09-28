Новые «звезды» на «Золотом кольце»: под Угличем построят туристско-рекреационный центр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство и эксплуатацию гостиничного комплекса в Ярославской области. Его создают при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Строительная площадка расположена в селе Красное Угличского района, который входит в исторический маршрут «Золотое кольцо России».

«В ходе инженерных изысканий и подготовки проектной документации проводились научно-исследовательские археологические работы. В гостиничном комплексе будет 155 номеров с возможностью размещения до 295 человек. Общая площадь зданий составит более 41 тысячи квадратных метров, включая основной корпус гостиницы на 100 номеров и отдельно стоящие коттеджи», - сообщил представитель Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

Помимо корпусов для приема гостей на территории базы отдыха возведут социально-культурный комплекс общей площадью 4764 кв. м, общежития для персонала, служебно-административный блок.

Комплекс также обеспечат всей необходимой инженерно-технической инфраструктурой. В том числе предполагается строительство котельной, трансформаторных подстанций, кабельных линий электропередачи, теплосетей, водопровода.

Кроме того, в составе гостиничного комплекса в селе Красное планируется строительство газопровода диаметром 160 мм и протяженностью около 440 м, подъездной автодороги длиной около 1038 м.

Застройщик - Группа компаний «Домковка».

Генеральный проектировщик – ООО «Акселерейшн инжиниринг».