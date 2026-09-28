Правительство расширило возможности использования микрогенерации

Правительство утвердило правовые акты, расширяющие возможности выдачи электроэнергии в сеть объектами микрогенерации.

Теперь максимальная мощность, которую объекты микрогенерации могут выдавать в электрическую сеть, увеличена: для физических лиц – до 50 кВт, для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее предельный объём выдачи электроэнергии в сеть для всех потребителей составлял не более 15 кВт.

«Принятые изменения создают дополнительные стимулы для развития микрогенерации. Коммерческие организации смогут активнее оснащать собственные производственные объекты и торговые точки солнечными электростанциями, а собственники многоквартирных домов – реализовывать гибкие фасадные и крышные решения. Это позволит использовать возобновляемые источники энергии, снижать затраты на электроснабжение и компенсировать дневные пики потребления», – отметил вице-премьер Александр Новак.

Особое значение новые возможности имеют для регионов с локальным дефицитом электрической энергии и повышенной чувствительностью энергосистемы к внешним воздействиям. Развитие распределённой микрогенерации будет способствовать повышению надёжности электроснабжения, снижению нагрузки на сеть в часы максимального потребления и более эффективному использованию местных энергетических ресурсов.

Одновременно внесены изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям и в порядок использования общего имущества в многоквартирных домах. Изменения приняты во исполнение Федерального закона от 26 июня 2026 года №208-ФЗ. Закон наделил Правительство полномочиями устанавливать предельные величины мощности, которые объекты микрогенерации могут выдавать в общую сеть, а также снял ограничения на использование микрогенерации в многоквартирных домах в части общего имущества собственников.