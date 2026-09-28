«Россети Северный Кавказ» отремонтировали 20 силовых трансформаторов на крупных подстанциях Ставрополья

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» за восемь месяцев 2026 года отремонтировали 20 силовых трансформаторов на подстанциях класса напряжения 35-110 кВ.

Технические мероприятия выполнены на питающих центрах в Кочубеевском, Грачевском, Апанасенковском, Изобильненском, Красногвардейском и Левокумском округах края.

В зоне особого внимания с учетом высокой плотности нагрузки – энергообъекты в Предгорном и Минераловодском округах. Здесь на подстанциях энергетики отремонтировали шесть силовых трансформаторов. В результате значительно повышена надежность электроснабжения жителей и предприятий крупных населенных пунктов: Ессентуков, Пятигорска, Горячеводска, Минеральных Вод и поселка Иноземцево.

В ходе ремонта на каждом трансформаторе проведен полный цикл технических операций: диагностика состояния активной части и изоляции, обслуживание систем охлаждения и переключающих устройств, замена расходных элементов и уплотнений, высоковольтные испытания и контроль параметров трансформаторного масла.

Комплекс мероприятий направлен на восстановление эксплуатационного ресурса оборудования и обеспечение его устойчивой работы при повышенных нагрузках, в том числе в осенне-зимний период, когда потребление электроэнергии в регионе достигает максимальных значений.