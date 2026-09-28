«Россети» модернизировали магистральную ЛЭП в Калужской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра заменили грозозащитный трос и установили новую опору на воздушной линии 220 кВ в Калужской области. Проект повысил надежность электроснабжения потребителей в Людиновском округе, в том числе крупнейшего агрокомплекса.

Грозотрос служит для защиты линий электропередачи от прямых попаданий молнии. Подобные удары могут стать причиной коротких замыканий и отключений ЛЭП. В общей сложности было заменено 15 км грозотроса. При выполнении работ использовались современные материалы российского производства.

Необходимость замены опоры ЛЭП вызвана ее физическим износом. На месте старой конструкции энергетики установили современную железобетонную двухцепную опору высотой 26 м и весом 6 т. Она отличается высокими показателями механической прочности и устойчива к климатическим нагрузкам. При монтаже была задействована спецтехника.