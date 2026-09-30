«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения жителей высокогорного села Бильты в Чеченской Республике

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» выполнили капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ в селении Бильты Ножай-Юртовского района республики.

Энергетики заменили на ЛЭП 15 дефектных опор и 1,5 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП – провод российского производства. Он устойчив к сложным погодным условиям, исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и при попадании сторонних предметов на провода, не подвержен интенсивному обледенению, а также безопасен для людей, птиц и животных. Кроме того, его применение значительно снижает эксплуатационные затраты и исключает риски незаконных подключений.

Несмотря на сложный горный рельеф местности (крутые склоны, резкие перепады высот и узкие дороги существенно затрудняли проезд спецтехники, доставку и монтаж конструкций), все технические мероприятия были выполнены в срок.

Ремонт энергообъекта позволит повысить надежность электроснабжения жителей села, а также снизить технические потери электроэнергии за счет выпрямления и оптимизации протяженности линии электропередачи. Работы выполнены в рамках Программы снижения потерь электроэнергии.