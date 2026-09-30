На востоке Москвы продолжается строительство трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов

В районе Ивановское на востоке столицы продолжается строительство трамвайной линии, которая пройдет вдоль шоссе Энтузиастов от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Ее строительная готовность превышает 20 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжаем масштабную работу по совершенствованию транспортного каркаса на востоке города. В августе было открыто движение по транспортной развязке на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Это позволило оптимизировать транспортные потоки для реализации в Ивановском обособленной трамвайной линии, которая частично пройдет под построенной эстакадой. Протяженность линии составит около четырех километров, благодаря ее строительству улучшится транспортная ситуация для жителей района. В рамках проекта также обустроим разворотное кольцо для трамваев и возведем здание конечной станции, которые станут частью формирующегося пересадочного узла. В данный момент строительная готовность линии составляет 23 процента», – отметил Владимир Ефимов.

Реализация проекта позволит связать Ивановское с историческим центром города, создаст новые удобные маршруты до ближайших к району станций метро, МЦК и МЦД. Трамвайная линия будет обособлена от потока машин, что сделает поездки удобнее и быстрее для пассажиров и одновременно снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.

«Проектом предусмотрено обустройство на трамвайной линии пяти остановочных пунктов, приподнятые платформы сделают посадку и высадку удобной для маломобильных граждан. Помимо этого, на конечной остановке на улице Сталеваров будут обустроены разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и пересадка на городские и пригородные автобусные маршруты. В настоящее время на объекте продолжаются земляные работы, прокладка инженерных сетей и устройство трамвайного пути, параллельно осуществляются работы по возведению здания конечной станции», – добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что основные строительные работы трамвайной линии в районе Ивановское планируется завершить до конца года.

«Новая трамвайная линия станет важной частью транспортного каркаса востока Москвы. Она обеспечит жителям Ивановского удобную связь с метро, МЦК и МЦД, а благодаря обособленному пути поездки станут быстрее и комфортнее. Кроме того, открытие новых маршрутов позволит перераспределить пассажиропотоки и повысить доступность городского транспорта для жителей района. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть как важную часть городского транспорта и создавать новые удобные связи между районами столицы», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».