Hanwha Solutions, ZTT и Hengtong разработают материалы для подводных и HVDC-кабелей

Компания Hanwha Solutions заключила отдельные соглашения с китайскими производителями ZTT и Hengtong о совместной разработке материалов для кабельной промышленности. Документы были подписаны 22 сентября в рамках международной выставки Wire China 2026 в Шанхае, сообщили в Hanwha Solutions.

Соглашение с ZTT предусматривает совместную разработку и проверку кабельной системы для морской ветроэнергетики на напряжение 132 кВ. В проекте будут применяться изоляция из сшитого полиэтилена, стойкого к образованию водных триингов (TR-XLPE), и комплект полупроводящих материалов.

Hanwha Solutions поставит ZTT изоляционные и полупроводящие материалы, а также окажет техническую поддержку. Китайский производитель изготовит опытные образцы кабеля и проведёт оценку их характеристик. TR-XLPE предназначен для обеспечения длительной надёжности изоляции кабелей, эксплуатируемых в условиях постоянного воздействия влаги.

В рамках соглашения с Hengtong стороны займутся совместной разработкой изоляционных материалов из сшитого полиэтилена и полупроводящих экранов для кабелей сверхвысокого напряжения, подводных кабельных систем и линий передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Сотрудничество также должно способствовать расширению поставок материалов Hanwha Solutions на китайский рынок.

На выставке Wire China 2026 компания также продемонстрировала материалы для кабелей сверхвысокого напряжения класса 500 кВ, включая изоляцию из сшитого полиэтилена (XLPE) и полупроводящие композиции. Кроме того, Hanwha Solutions представила технологию Closed Loop, основанную на собственной разработке по разрушению поперечных связей в структуре XLPE. Решение позволяет перерабатывать отходы кабельной продукции и повторно использовать полученный материал при производстве новых кабелей.