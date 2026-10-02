Специалисты «Россети Юг» завершили ремонт ключевой подстанции Тбилисского района Краснодарского края

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» завершили ремонт одной из крупных подстанций в Тбилисском районе Краснодарского края. Питающий центр обеспечивает электроэнергией более 30 тысяч потребителей и десятки социально значимых объектов.

Энергетики Усть-Лабинских электрических сетей отремонтировали на питающем центре два силовых трансформатора суммарной мощностью 50 МВА, масляные выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения и другое оборудование. Также специалисты проверили эксплуатационные характеристики узловых агрегатов, влияющих на стабильность работы подстанции и качество электроснабжения потребителей. Работы выполнены с применением современных материалов отечественного производства.

Своевременный и качественный ремонт энергообъектов – залог надежного электроснабжения потребителей в период переменчивых погодных условий и низких температур. Выполненные работы обеспечат стабильную работу подстанции в осенне-зимний период 2026/2027 годов.