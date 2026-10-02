В здании Воронежского цирка появится больше места и возможностей для новых программ

В Воронеже продолжается масштабная реконструкция здания цирка - филиала Российской государственной цирковой компании. После внесения корректировок проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

Здание цирка в Воронеже построили на улице 20-летия Октября в 1972 году по индивидуальному проекту. Текущая реконструкция не затрагивает его первоначальный архитектурный облик, но применение современных материалов при обновлении кровли и фасадов сделают здание еще более яркой доминантой в окружающей застройке.

«Более чем полвека спустя в цирке впервые радикально модернизируют внутреннее пространство, и прежде всего арену и амфитеатр - они станут более просторными и адаптируемыми для применения современных цирковых технологий. В том числе по всему объему зрительного зала установят дополнительные крепления и оборудование для постановки цирковых программ самого сложного уровня», - рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Разлацкая.

Общая площадь здания после реконструкции составит более 12,5 тыс. кв. метров. Обновленный зрительный зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем станет намного более удобным и комфортным для посетителей. Помещения для содержания животных также станут более просторными и комфортными – их разместят в новой пристройке к основному зданию цирка.

Прилегающую территорию цирка благоустроят, а все новые решения внутри и снаружи здания приняты в соответствии с требованиями безбарьерной среды для маломобильных посетителей и персонала.

Государственный заказчик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»

Генеральный проектировщик – ООО «Артстройтехнология».