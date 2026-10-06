ОСК поставит на Международную арктическую станцию «Снежинка» оборудование для генерации и хранения водорода

В МФТИ состоялось первое заседание Научно‑координационного совета Международной арктической станции (МАС) «Снежинка». Среди ключевых участников – предприятие ОСК Специальное конструкторско‑технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом (СКТБЭ), которое отвечает за водородный цикл станции: генерацию и хранение водорода.

«Снежинка» задумана как первый в мире круглогодичный энергоавтономный комплекс в Арктике. Его энергосистема объединяет ветропарк, солнечную станцию, генераторы водорода с системой хранения и электрогенерацию на основе топливных элементов. Такой набор источников нужен, чтобы справляться с резкими перепадами выработки и долгими периодами, когда солнца почти нет (низкая инсоляция). Принцип простой: когда ветра и солнца много – они вырабатывают водород, когда мало (например, в полярную ночь) – используют накопленный ресурс. Так станция работает без ископаемого топлива.

Центральное звено этой схемы – генераторы водорода HyClever от СКТБЭ. Это установки на протонообменных мембранах бесщелочного типа: вместо агрессивного раствора в них используется обычная вода. За счет этого проще обслуживание и выше безопасность – критично для удаленной арктической площадки. Технология уже проверена в эксплуатации: генераторы HyClever работают в России и Казахстане, еще две установки поставлены в Беларусь.

По словам председателя НКС, директора по исследованиям, разработкам и коммерциализации МФТИ Сергея Гаричева, главная задача 2026 года – запустить вахтовый поселок и инженерную инфраструктуру, а также поставить и ввести в эксплуатацию ангары и научное оборудование в Нефритовой долине. На 2027 год запланировано открытие финансирования и испытания семи продуктов по соглашению Минобрнауки РФ, Правительства ЯНАО и МФТИ – в том числе в области водородной и гибридной энергетики, космических систем связи, БПЛА, наземного транспорта, сейсмических, метеорологических, экологических и медицинских решений.

Проект «Снежинка» является открытой международной площадкой для испытания технологий, применимых в Арктической зоне: это возможность проверить водородные технологии в реальных экстремальных условиях. Как отметил генеральный директор СКТБЭ Роман Пыхтин, бюро намерено использовать свой опыт, чтобы сделать «Снежинку» образцом надежности и энергоэффективности.