Фотоотчет по Cabex 2018 завершен

"В нашей стране не хватает драйва"
Тимур Шарифуллин Генеральный директор Группы компаний "ИНВЭНТ"
30 марта 2018, 12:27
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, Cabex-2018
Генеральный информационный партнер выставки Cabex закончил публикацию большого фотоотчета о главном для представителей кабельно-проводниковой промышленности выставочном событии прошедшем в 17-й раз в Сокольниках. В этом фоторепортаже мы представили всех участников экспозиции, моменты деловой программы, элементы интерактива.
Более 700 фотографий, иллюстрирующих три насыщенных дня работы выставки Cabex, размещены в фотобанке портала RusСable.Ru. Все материалы распределены по отдельным альбомам:
"Экспозиция"
"Работа на стенде RusCable.Ru"
Семинар "Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа"
Семинар "Переработка кабеля, РОП, вторичные и первичные материалы в кабельной промышленности"
Семинар "Что нового в технике и технологии – некоторые вопросы развития кабельной промышленности в 2017 г."
"Премия PR-Challenge Cabex 2018"
"Заседание Рабочей группы "Кабельная продукция и материалы"
Все участники и посетители выставки могут получить понравившуюся фотографию в отличном качестве у сотрудников редакции по запросу mail@ruscable.ru.
Портал RusCable.Ru продолжает рассказ о выставке, ее экспонентах, ключевых персонах подотрасли.
Уже сейчас можно посмотреть видео-интервью с
Отдельные репортажи о выставке:
Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке этих наших материалов, наших собеседников, руководство выставки в лице Юлии Малининой, Натальи Медведевой, Ольги Комаровой за помощь в организации съемок и проведении первой премии PR-Challenge.
Готовится к публикации обзорный видео-репортаж и еще несколько интервью.
Оставайтесь с нами и следите за нашими анонсами!
27.03.2018 г. Элком-Электро на выставке Cabex-2018
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