Фотоотчет по Cabex 2018 завершен

Генеральный информационный партнер выставки Cabex закончил публикацию большого фотоотчета о главном для представителей кабельно-проводниковой промышленности выставочном событии прошедшем в 17-й раз в Сокольниках. В этом фоторепортаже мы представили всех участников экспозиции, моменты деловой программы, элементы интерактива.

Более 700 фотографий, иллюстрирующих три насыщенных дня работы выставки Cabex, размещены в фотобанке портала RusСable.Ru. Все материалы распределены по отдельным альбомам:



"Экспозиция"

"Работа на стенде RusCable.Ru"

"Открытие выставки"

Семинар "Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа"

Семинар "Переработка кабеля, РОП, вторичные и первичные материалы в кабельной промышленности"

Семинар "Что нового в технике и технологии – некоторые вопросы развития кабельной промышленности в 2017 г."

"Премия PR-Challenge Cabex 2018"

"Заседание Рабочей группы "Кабельная продукция и материалы"

Все участники и посетители выставки могут получить понравившуюся фотографию в отличном качестве у сотрудников редакции по запросу mail@ruscable.ru.



Портал RusCable.Ru продолжает рассказ о выставке, ее экспонентах, ключевых персонах подотрасли.



Уже сейчас можно посмотреть видео-интервью с

Отдельные репортажи о выставке:

Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке этих наших материалов, наших собеседников, руководство выставки в лице Юлии Малининой, Натальи Медведевой, Ольги Комаровой за помощь в организации съемок и проведении первой премии PR-Challenge.

Готовится к публикации обзорный видео-репортаж и еще несколько интервью.

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