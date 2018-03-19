Коммуникационный Форум "КонТЭКст" решает все!" состоится 16-17 апреля 2018 года в Москве

Двухдневный Коммуникационный форум, проводимый в рамках премии "КонТЭКст" - ежегодное мероприятие для коммуникаторов и топ-менеджеров компаний, экспертов и журналистов, ориентированное на развитие и внедрение наиболее эффективных практик коммуникаций, управления, стратегического менеджмента, лидерства. Это квинтэссенция последних трендов, лучших практик и опыта ведущих экспертов страны. Мы отошли от традиционного приглашения представителей коммуникационной сферы.

В этом году форум пройдет в формате мастер-классов лучших специалистов разных направлений: менеджмента, психологии, саморазвития, маркетинга, эмоционального интеллекта. Все участники форума получат уникальные технологии по управлению командами, своим временем, ресурсами, психологическим состоянием, получат новые идеи для развития своего потенциала и возможностей.

Итак, представляем спикеров нашего форума: Николас Коро, один из самых ярких и признанных специалистов в области брендоориентированного маркетинга, Марк Лучин, ведущий эксперт в области фенотипологии и эмоционального интеллекта, Александр Сазанович, д.т.н., профессор, руководитель Программы МВА "Стратегический менеджмент" Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Александр Сергеев, к.ф.н, профессор, руководителя программы Executive MBA Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, Елена Дудченко, ведущий эксперт по саморазвитию, Сергей Усанов, ведущий эксперт по телесно-ориентированному направлению развития личности.

Модератор форума – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов.

Для участия в форуме пришлите заявку на почту: info@espova.ru

Полная информация на https://tek-forum.ru/

Для участников премии "КонТЭКст" - участие в форуме бесплатно!